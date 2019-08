Cahier de vacances. Le marché

Marché de la place Richelme, à Aix-en-Provence. (GETTY IMAGES)

Flâner au détour des étals, entre la tapenade et les nappes provençales, c'est déjà partir un peu. Mais quitte à partir vraiment, allez faire un tour au marché de Sanary-sur-mer, dans le Var.

Epicerie fine et blagues lourdes

Elu plus beau marché de France en 2018 dans le journal de Jean Pierre Pernault sur TF1. Certes, l'emplacement y est pour beaucoup, mais les étaliers ne déméritent pas, comme Philippe, qui tient un commerce bien à lui : "Epicerie fine et blagues lourdes, hein, attention!"

Chez ce primeur, les légumes sont vendus avec l'animation et fort heureusement, ça ne vous coûtera pas plus cher. "Regardez tous les beaux gosses qui viennent sur notre stand !"

Fréquentation au beau fixe

Mais bien sûr, avec 300 commerçants le mercredi et une grosse production de fruits et légumes dans la région, la star c'est le produit... Depuis le couronnement de Sanary l'an dernier, la fréquentation du marché, même hors-saison est restée au beau fixe. Lorie Courtois est responsable du commerce à la mairie de Sanary : "En février 2019 on était à plus de 60% de fréquentation par rapport à l'année précedente. C'est extraordinaire !".

Puisqu'il faut quand même parler des sujets qui fâchent, vous devez savoir que Sanary a été détrônée il y a deux mois par le marché de Montbrison, dans la Loire. Allez, sans rancune, le marché provençal aura toujours pour lui ce petit truc en plus...