Ça nous marque. "L’automobile reste un produit de désir", Didier Gimbart, PDG Toyota France

Les nouveaux modèles de la marque sont présentés au Mondial de l'Auto à Paris jusqu'au 14 octobre. (MAXPPP)

Toyota, la marque leader du marché automobile dans le monde, devant Volkswagen et Daimler, présente quatre nouveaux modèles, entre les marques Lexus et Toyota sur les stands du Mondial de l'Automobile et de la Moto à Paris jusqu'au 14 octobre porte de Versailles.

Deux principes fondateurs

Didier Gimbart, PDG de Toyota France, revient sur l'histoire de cette marque créée en 1937 au Japon par Kiichiro Toyoda qui commercialise la toute première voiture et met en place les principes fondateurs de la marque : "juste-à-temps" (just in time) et "kaizen", une méthode de gestion de la qualité et de l'amélioration continue du produit.



Le groupe prend rapidement une taille mondiale, et Koromo, la ville dans laquelle est situé le siège de la marque est même rebaptisée Toyota City en 1959 en l'honneur de l'entreprise.

Au fil des années, le savoir-faire s'est exporté

Toyota, c'est aujourd'hui 10 millions de véhicules vendus dans le monde en 2017, 340 000 collborateurs dont 9 000 en France, notamment dans l'usine proche de Valenciennes. La France a été choisie pour site de la première usine du groupe car le pays représente le 7e marché automobile mondial. Le bassin industriel de Valenciennes a permis l'excellence en matière de recrutement, de savoir-faire local, avec la possibilité de toucher 150 millions de consommateurs dans un rayon de 130 km.



La France, un choix stratégique

L'origine du produit fait partie des cinq critères les plus considérés dans la décision d'achat Didier Gimbart

Aujourd’hui Toyota dispose de 4% de parts de marché en France , cela peut paraître peu. Mais le constructeur japonais reste la 6e marque automobile sur le sol français avec une croissance stable, portée notamment par les véhicules hybrides.

Alors que "le Mondial de l'Automobile dope la notoriété de la marque", selon Didier Gimbart, Toyota a annoncé vendredi 5 octobre le rappel de 2,4 millions de véhicules hybrides et évoque dans un communiqué un problème de fonctionnement du système hybride pouvant entraîner un risque d'accident.