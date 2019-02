Ça nous marque. Ibis : "Nous voulons faire de nos hôtels des lieux de vie"

L'hôtel Ibis à Dubai. (BLOOMBERG / GETTY IMAGES)

Ibis est la marque d’hôtels économiques du groupe Accor qui s’est développée avec le modèle de la franchise. Il y a 1137 Ibis dans plus de 70 pays dont 390 en France pour un total de 150 000 chambres. La marque Ibis est née en 1973, l’idée était de créer la première chaîne d’hôtels dans le segment économique. Cela a été une révolution poursuit Martine Gorce Momboisse, car nous avons rendu l’hôtellerie de marque économique accessible à tous les français.

La fin de la standardisation

L’avantage de ces hôtels, c’est qu’ils assurent un niveau de prestation identique dans tous les établissements. L’inconvénient, c’est qu’ils finissent par tous se ressembler et que le voyageur ne sait plus s’il est à Macon, Arras ou Montargis… "Nous allons passer de la standardisation à la flexibilité. Nous allons proposer à tous les propriétaires d’Ibis qui rénovent leurs hôtels des propositions de design différents."

Attirer les jeunes et les voisins

"Nous allons aussi développer dans nos hôtels de nouvelles propositions musicales, explique Martine Gorce Momboisse. Nous allons organiser un concours de jeunes artistes et nous aurons des concerts dans nos hôtels. L’idée c’est véritablement de créer une animation. On veut que nos hôtels deviennent beaucoup plus que des endroits dans lequel on dort, nous voulons en faire des lieux de vie".

Ce que nous souhaitons encore c’est de faire venir dans les Ibis tous les voisins qui habitent autour de nos hôtels. On voudrait qu’ils considèrent l’Ibis comme un lieu où ils peuvent venir prendre un verre, passer une heure pour travailler ou discuter.