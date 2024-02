PODCAST. Troubles au Sénégal, santé mentale et Covid-19, et Grammy Awards : ça dit quoi ce 5 février ?

Ce lundi 5 février, les Sénégalais manifestent contre le report de l'élection présidentielle, les pensées suicidaires des jeunes sont en hausse depuis la crise du Covid et Taylor Swift est plus reine de la pop que jamais.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce lundi 5 février, Dakar se réveille après des heurts entre forces de sécurité et manifestants protestant contre le report de la présidentielle annoncé par le chef de l'État Macky Sall. Des opposants ont été arrêtés, dont une ancienne Première ministre, et l'autorisation d'émettre d'une chaîne de télévision a été suspendue.

7,2% des jeunes de 18 à 24 ans ont eu des pensées suicidaires en 2021. C'est le double par rapport à 2014, selon le dernier baromètre de Santé publique France, et c'est donc à mettre en rapport avec les effets du confinement sur la santé mentale. Le ministère de l'Enseignement supérieur a mis en place un numéro d'écoute, le 0 800 737 800, pour ceux qui en ressentent le besoin.

Et puis, Taylor Swift est devenue la première artiste à remporter pour la quatrième fois le Grammy Awards du meilleur album de l'année, devant Franck Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon. La reine de la pop a d'ores et déjà annoncé la sortie d'un 11e album, prévu le 19 avril prochain, soit 18 mois après "Midnights".

