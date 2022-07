"Educawa", un site dédié aux seniors qui veulent aider les plus jeunes après l'école

L'idée d'Educawa est venue à Hélène Boulet-Supau quand, lors du premier confinement, elle a constaté que les inégalités scolaires s'étaient accrues. D'où ce site internet qui forme les parents, mais plus encore les grands-parents, qui veulent augmenter les chances de réussite à l'école de leurs enfants.

Un site voulu pour tous : "Avec Educawa, nous nous adressons à tous ceux qui veulent aider ces enfants, y compris quand ils n'ont pas fait d'études de façon à pouvoir leur donner des outils. Parce que tout le monde peut aider un enfant à lire, écrire, compter." explique l'entrepreneuse. Son idée reste que les seniors constituent une ressource fantastique, alors qu'ils ne sont pas toujours regardés comme cela.

"On a cherché à augmenter l'utilité sociale des seniors." Hélène Boulet Supau sur franceinfo

Après avoir développé le site de e-commerce Sarenza, Hélène Boulet-Supau a donc lancé il y a un an Educawa, qui, pour 4,99 par mois, couvre tout le programme scolaire de l'école primaire. Le site décortique les programmes scolaires en français et en maths, explique les nouvelles méthodes et les nouveaux termes. Les vidéos font de trois à cinq minutes et Il suffit d'une demi-heure par semaine pour aider un enfant.