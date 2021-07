C'est mon aventure. Avec Suzanne, graine de reporter radio

Suzanne anime Radio Velpo, le podcast totalise plus de 70 épisodes et a remporté un prix média jeunesse lors du concours Kaléido’scoop remis à Paris en juin dernier. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Pour moi l’aventure c’est quelque chose d’incroyable ou de nouveau. C'est par exemple une terre inconnue ou quelque chose comme ça, ça peut être justement comme moi faire de la radio."

À seulement 8 ans et demi, Suzanne Roussel est à la tête de Radio Velpo. Un podcast fait pour et par les enfants, qu’elle a créé en mars 2020 dans sa ville de Tours avec l’aide de son papa. À ce jour, Radio Velpo a enregistré plus de 400 000 lectures.

"Au début, pendant le confinement, je voulais parler avec mes copines, mais je ne pouvais le faire que par téléphone parce que je ne pouvais pas les voir en vrai", explique Suzanne.

Avec mon papa, on s’est dit que c’était une bonne idée de faire de la radio pour donner la parole aux enfants, et aussi parce que c’est un bon moyen de communiquer avec les autres. Suzanne Roussel

Le nom Radio Velpo s'inspire de "Velpeau", quartier où elle vit à Tours.

Chez le disquaire Passe Passe dans le vieux Tours. (J.Roussel)

Chroniques yoga, littéraires, poèmes, blagues, reportages ou musique, les rubriques varient chaque semaine dans ce programme qui dure une vingtaine de minutes. Si Suzanne anime l'émission et produit des reportages, les sujets sont réalisés par d'autres enfants principalement à Tours et sa région.

Avec la complicité de son papa Jean, qui est aux manettes pour la partie technique, Suzanne interviewe également des personnalités publiques. Par exemple le dessinateur Philippe Geluck, le chanteur Aldebert ou le dessinateur Mr Tan, auteur de la BD Mortelle Adèle. "Durant l'interview, Mr Tan m'a donné un scoop ! Mortelle Adèle va bientôt exister en dessin animé !"

La jeune reporter tend aussi son micro aux responsables politiques, dont l'ancien chef de l'Etat François Hollande et le maire de Tours, Emmanuel Denis. "J'étais très intimidée, confie-t-elle, car c'était la première fois que je rencontrais le maire de ma ville. En plus, il m'a reçue dans son bureau à l’Hôtel de ville. Il a dit qu'il aimait beaucoup mon émission !"

Le maire de Tours, Emmanuel Denis a donné une interview à Suzanne Roussel, animatrice de Radio Velpo, à Tours. (JEAN ROUSSEL)

Alors que la radio vient de célébrer son centenaire, la relève est donc assurée !

