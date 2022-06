Tenir en équilibre dix secondes sur une jambe pour tester son espérance de vie

Et si rester en équilibre dix secondes sur une jambe devenait un moment clé de nos futurs bilans de santé ? Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la santé sur France 5 et chaque week-end sur franceinfo, fait le point sur cette idée, issue d’une étude scientifique brésilienne publiée cette semaine.

franceinfo : Cet exercice permettrait de bien tester notre état de santé ?

Géraldine Zamansky : En fait, selon cette étude, il donnerait même une idée de notre espérance de vie. En effet, une équipe médicale a suivi 1702 personnes âgées de 51 à 75 ans entre 2008 et 2020. Au départ, tous les participants ont pu essayer trois fois de tenir dix secondes sur une jambe en gardant les bras le long du corps. Un sur cinq n’a pas tenu. Et parmi eux, il y a eu 17,5% de décès pendant l’étude… Trois fois plus que chez ceux qui avaient réussi. A partir de ce taux global, les chercheurs ont fait d’autres analyses statistiques plus fines en fonction des caractéristiques des participants et ils pensent que ce test pourrait bien être utilisé comme une sorte d’outil d’alerte.

Un mauvais équilibre prédirait en quelque sorte des problèmes graves ?

C’est l’idée. J’ai posé la question à un médecin généraliste, le Dr Mathieu Calafiore. Et il a trouvé l’idée plutôt intéressante. Car cet exercice évalue l’équilibre vous l’avez dit, mais aussi la force musculaire. Il donne donc une bonne idée de la "forme générale" des patients. Un aperçu particulièrement important pour les personnes âgées. Chez elles, ce médecin traitant m’a rappelé qu’une chute pouvait déclencher un engrenage fatal. D’ailleurs, vous l’avez sûrement deviné, moins de la moitié des participants de plus de 70 ans au début de l’étude ont réussi le test.. L’échec était aussi plus fréquent en cas de surpoids important. Et justement, ce qui intéresse le Dr Calafiore, c’est de se servir de cette alerte pour changer les choses.

Un patient averti pourrait s’entraîner, réussir le test… et augmenter son espérance de vie ?

Exactement. Le Dr Mathieu Calafiore m’a expliqué que réussir ce test n’exigeait pas des mesures extrêmes. Marcher 30 minutes tous les deux jours par exemple c’est déjà très complet pour les muscles, l’équilibre et le cœur. Sinon jardiner pour ceux qui ont un jardin, et même simplement bouger davantage chez soi, rester un peu plus debout et marcher quand on parle au téléphone. Pourquoi ne pas faire seul des petits exercices d’équilibre avec des appuis au début bien sûr. On retrouve d’ailleurs ces pistes dans le programme gratuit Tempoforme créé par le CHU de Lille. Et, devinez quoi, dans la première évaluation des capacités physique, il faut lancer un chronomètre et essayer de tenir sur une jambe… une minute ! Une version française plus longue du test proposé par l’équipe brésilienne…