Nuits blanches et neuro-vieillissement

En une nuit blanche, notre cerveau vieillirait d’au moins un an ! C’est l’incroyable résultat d’une recherche internationale cette semaine.

Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5, décrypte aujourd'hui les résultats d'une étude récente sur l'impact des nuits blanches sur notre cerveau. C'est la première fois que l'on mesure cet effet, de manière aussi mathématique.



franceinfo : Des chercheurs ont donc vraiment montré ce vieillissement accéléré ? Il faut alerter tous les fêtards ?



Géraldine Zamansky : Ces résultats pourraient effectivement déclencher une alerte rouge chez tous ceux qui réussissent à enchaîner deux journées sans dormir. Car le Pr David Elmenhorst, neuroscientifique à la faculté de médecine de Cologne, m’a expliqué comment ils ont analysé précisément les IRM du cerveau de volontaires, avant, et après une nuit blanche.

En fait, ils en ont confié l’examen à une intelligence artificielle qui avait appris à reconnaître tous les signes neurologiques du vieillissement, à partir de centaines d’images de cerveaux, à différents âges. Le verdict est sans appel : après une nuit de privation de sommeil, le cerveau a l’air d’avoir vécu 12 mois de plus. C’est la première fois que cet effet est objectivé d’une façon aussi mathématique.

C’est impressionnant ! Et c’est irréversible ?

Oui, c’est impressionnant… Mais je vous rassure, cet effet disparaît entièrement, le surlendemain, après une nuit de 10 heures. En fait, c’est un peu comme la peau des mains, abîmée par le gel hydroalcoolique par exemple : elle semble très vieille, puis vite, rajeunit avec un peu de crème hydratante.

Et l’analogie m’a été soufflée par les explications du Pr Elmenhorst sur les modifications observées dans le cerveau. Elles seraient liées à la perturbation des flux de liquides qui s’y produisent normalement la nuit. Une mauvaise irrigation se traduirait par une sorte de déshydratation. L’activité nocturne de cellules vitales, pour les connections entre les neurones, pourrait aussi être dégradée.

C’est pour ça qu’on n’est généralement pas très vif, après une nuit blanche. Pour prendre une autre image très simplifiée, le cerveau, privé de repos, se mettrait au ralenti. Et ce régime "ralenti" ressemble à celui d’un cerveau plus âgé…



Et une nuit réparatrice suffit donc à tout effacer ? Mais que se passe-t-il si la privation de sommeil dure ?

Alors, il faut attendre la suite des recherches de l’équipe du Pr Elmenhorst pour connaître l’effet de plusieurs nuits blanches. Il a quand même déjà une bonne nouvelle : dormir seulement 3 heures ne provoque pas de vieillissement accéléré. Le cerveau semble réussir à faire un repos éclair.

Et pareil pour 5 nuits de 5 heures d’affilée. C’est rassurant pour beaucoup de professions, dont le sommeil est limité ! Mais rappelez-vous, je vous ai déjà parlé ici d’un lien entre l’apnée du sommeil, non traitée, et une certaine souffrance du cerveau. Alors, cette étude nous sert de piqûre de rappel : bien dormir peut contribuer à freiner le vieillissement de nos neurones !

