Japon : une compagnie ferroviaire propose des billets de train à volonté aux personnes âgées pour éviter les accidents

Chaque année, le nombre d’accidents impliquant des personnes de plus de 75 ans s’envole sur l’archipel nippon. À tel point qu'une compagnie ferroviaire propose des billets de train à volonté pour les gens qui acceptent de rendre leur permis.

Temps de lecture : 2 min

C’est une initiative de l’une des grandes compagnies ferroviaires du sud du Japon, la JR Kyushu. Elle teste un concept de billet de train à volonté. Un peu comme une carte de métro mais à une échelle beaucoup plus grande et à des prix cassés. L’idée, c’est de convaincre des conducteurs très âgés de renoncer complètement à conduire et d’opter plutôt pour des trajets 100% en train.

Concrètement, une personne de plus de 65 ans qui voudrait bénéficier de ce billet de train à volonté, doit aller rendre son permis de conduire, ça se fait simplement dans un poste de police ou à la mairie. Lors de la procédure, vous demandez un certificat d’abandon de permis. Et avec ce papier, vous allez ensuite dans une grande gare pour demander votre forfait de train illimité.

Ce n’est pas gratuit. Pour l’instant, la formule testée par JR Kysuhu est à 5 000 yens pour un mois, c’est-à-dire un peu plus de 30 euros. Et ce billet, vous permet de circuler dans une grande partie de la région, autour notamment des villes de Fukuoka et de Kitakyushu. C’est valable pour les trains normaux mais aussi pour les trains express.

Deux fois plus de risque d'accident mortel après 75 ans

Le Japon est l’un des pays sur Terre qui vieillit le plus rapidement et dans de bonnes conditions. Donc il y a maintenant dans l’archipel, plus de six millions de conducteurs de plus de 75 ans. Ce n’est pas un problème en soi mais une partie de ces conducteurs commencent à souffrir de problèmes cognitifs. Et ils sont de plus en plus nombreux à se retrouver impliqués dans des accidents de la route. En 2022, la police nationale a recensé 379 accidents mortels impliquant des conducteurs de plus de 75 ans. C’était 33 morts de plus qu’en 2021.

Les statistiques montrent, en gros, que les plus de 75 ans ont deux fois plus de risques de se retrouver impliqués dans un accident mortel que les moins de 75 ans. C’est l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement japonais a commencé à imposer des tests cognitifs aux conducteurs très âgés lorsqu’ils viennent renouveler leur permis. S’ils échouent, leur permis n’est pas renouvelé.

Très peu de conducteurs japonais acceptent, d’eux-mêmes, de renoncer à conduire. C’est un problème pour les autorités qui ne savent plus comment faire. Elles demandent même l’aide des entreprises pour encourager ces conducteurs à lâcher le volant. Il y a pas mal d'initiatives privées. Dans la préfecture d’Aichi, une grande société de pompes funèbres a, par exemple, annoncé qu’elle offrirait dorénavant 15% de réduction sur ses services aux conducteurs qui renonceraient définitivement à leur permis de conduire.