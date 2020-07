Au marché. Dégustations à Saint-Jean-de-Luz

Le marché et les halles de Saint-Jean-de-Luz. (VILLE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ)

Quand on va faire ses emplettes au marché de Saint-Jean-de-Luz, mieux vaut avoir un peu de place dans son estomac, car ici c'est presque une tradition : on s'arrête sur les stands pour goûter les produits. On trouve 70 étals, qui entourent des Halles fermées. Ces dernières abritent elles aussi des producteurs du Pays Basque.

La fierté de faire connaître ses produits artisanaux

Parmi les produits que l'on peut déguster, on retrouve par exemple le jambon Ibaïama, séché dans un séchoir à l'air libre pendant 16 à 20 mois.

Le jambon Ibaïama, c'est du cochon né et élevé en liberté ; nourri aux céréales, salé à la main au sel de Salies-de-Béarn. Marianne

Marianne explique aux nombreux passants qui s'arrêtent sur son stand pour déguster jambons et autres charcuteries basques, d'où vient ce jambon Ibaïama.

Visiblement, les produits basques séduisent, car les files d'attente s'étirent souvent devant les stands de producteurs. Il faut dire que les visiteurs sont nombreux : près de 50 000 personnes sont accueillies chaque jour, pendant l'été, à Saint-Jean-de-Luz.