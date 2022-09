Royaume-Uni, crise de l'énergie et guerre en Ukraine... Le "8h30 franceinfo" de Nathalie Loiseau

Nathalie Loiseau, députée européenne Horizons, présidente de la sous-commission Sécurité et Défense, ancienne ministre chargée des Affaires européennes, était l'invitée du "8h30 franceinfo", samedi 10 septembre 2022. Arrivée de Liz Truss à Downing Street, crise de l'énergie... Elle répond aux questions de Céline Asselot et Neila Latrous.

Royaume-Uni : "Liz Truss va avoir un mandat difficile"

"Liz Truss va avoir un mandat difficile" mais "elle a l'opportunité de tourner la page des années Johnson", estime Nathalie Loiseau, à propos de la nouvelle Première ministre britannique arrivée au pouvoir le 6 septembre. "Elle va devoir asseoir sa légitimité puisqu'elle n'est pas issue d'une élection générale", selon l'ancienne ministre française des Affaires européennes.

>> Cinq choses à savoir sur la nouvelle Première ministre britannique

"Si elle en a le souhait, si elle en a la volonté politique, elle peut faire autre chose", ajoute-t-elle, faisant référence au mandat du précédent Premier ministre Boris Johnson "qui a passé son temps à exister par rapport au Brexit, par rapport à une forme d’hostilité marquée vis-à-vis de l’Union européenne".

Concernant les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, Nathalie Loiseau poursuit en assurant que "du côté européen, la main est tendue". Selon elle, "si elle veut ramener le Royaume-Uni plus près de ses alliés naturels et de ses voisins, elle peut le faire. Est-ce qu'elle va le faire ? C'est entre ses mains".

Énergie : "Rester tributaire des risques de chantage" de la Russie "n'est pas raisonnable"

"Savez-vous quand le prix du gaz a commencé à augmenter et quand la Russie a commencé à baisser ses livraisons de gaz à l'Europe ? Pas au moment des sanctions, pas même au début de la guerre en Ukraine, mais en juillet de l'année dernière", affirme Nathalie Loiseau. La députée européenne Horizons estime que "la Russie avait décidé, il y a plus d'un an, de nous faire du chantage au gaz, pour essayer de nous affaiblir, parce qu'elle avait l'intention d'agresser l'Ukraine".

"Rester tributaire de ces risques de chantage n'est pas raisonnable à moyen terme", estime l'eancienne ministre chargée des Affaires européennes alors que les ministres européens de l'Énergie se sont dits favorables à une série de mesures d'urgence pour enrayer la flambée des factures de gaz et d'électricité, évoquant même un plafonnement du prix des importations de gaz de l'Union européenne. Pour Nathalie Loiseau, "c'est ce qu'il faut faire". Moscou, de son côté, menace de cesser ses livraisons si un tel mécanisme est appliqué.

La liberté a un prix, ce qu'il se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est pour l'indépendance du peuple ukrainien, pour sa liberté, mais aussi pour la nôtre. Nathalie Loiseau à franceinfo

"Nous ne pouvons pas laisser tomber l'Ukraine, ce que Vladimir Poutine reproche à l'Ukraine c'est d'avoir fait un vrai choix démocratique", ajoute-t-elle, rappelant que "derrière l'Ukraine c'est le modèle démocratique qui est attaqué". "Nous avons le devoir de le défendre et nous avons une vraie chance de réussir", assure-t-elle.

En plus des plafonnements, Nathalie Loiseau en appelle à la sobriété énergétique, "avec des objectifs forts qui ne sont pas irréalistes". Selon elle, "si chacun prend sa part, on pourra surmonter la situation", convaincue qu'il est préférable "d'organiser nous-mêmes une sobriété" plutôt que de "se retrouver face à des pénuries ou des rationnements forcés". Elle rappelle qu'à moyen terme "il faudra sortir des énergies fossiles (…) parce que la planète brûle". "On sort d'un été de canicule et de feux de forêt qui nous ont fait voir que ce n'est plus un changement climatique qu'on vit, c'est un choc climatique".

--------

Retrouvez l'intégralité du "8h30 franceinfo" du samedi 10 septembre 2022 :