Mort d'Elizabeth II : "Le dernier personnage de l'histoire du vingtième siècle" disparaît, selon Jean-Pierre Jouyet

Jean-Pierre Jouyet, ancien ambassadeur de France au Royaume-Uni (2017-2019) et ancien secrétaire général de l'Elysée (2014-2017) était l'invité du "8h30 franceinfo", vendredi 9 septembre 2022, pour parler de la reine Elizabeth II au lendemain de sa disparition.

Elizabeth II, "le dernier personnage de l'histoire du XXe siècle"

"C'était véritablement le dernier personnage de l'histoire du vingtième siècle encore parmi nous hier", a déclaré Jean-Pierre Jouyet. "La Reine était la dernière personnalité ayant vécu la Seconde Guerre mondiale, ayant eu une part active dans cette guerre et ayant incarné la résistance aux totalitarismes", a rappelé l'ancien ambassadeur de France au Royaume-Uni.

"Lorsque vous la rencontriez et lorsqu'elle était aux dîners d'État à l'Élysée, c'était une personne simple". "Je me souviens qu'elle s'adressait aux différentes personnes qu'elle saluait, qu'elle serrait la main de toutes les personnalités et chacun, bien évidemment, souhaitait être à la table de la Reine", a-t-il raconté. L'ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes se souvient aussi d'"une dame qui était curieuse de tout". "Lorsque vous la rencontriez, vous aviez le sentiment d'être unique devant elle".

Charles III : "Loin de la caricature"

Jean-Pierre Jouyet a aussi croisé la route du successeur d'Élizabeth II, Charles III. "Je l'ai rencontré à une réunion privée avec le ministre que je servais alors, Roger Fauroux", a-t-il expliqué. À l'époque, Jean-Pierre Jouyet était directeur de cabinet du ministre de l'Industrie.

"Dans cette réunion, où il y avait six à sept personnes maximum, il nous a parlé pendant une heure de la nécessité pour l'industrie de s'adapter à l'écologie", a-t-il raconté, soulignant que "tout ça, c'était en 1990". "C'est quelqu'un qui est très responsable, qui s'occupe beaucoup des jeunes, qui a des responsabilités dans des associations pour les jeunes moins favorisés", a-t-il aussi rappelé. Quelqu'un bien loin de "la caricature qui parfois est faite" de lui.

