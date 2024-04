Guerre Israël-Hamas, polémique sur le logement social, déficit des comptes publics... Le "8h30 franceinfo" d'Eric Coquerel

Eric Coquerel, député Nupes (LFI) de Seine-Saint-Denis, président de la commission des Finances à l'Assemblée nationale, répondait aux questions de Jules de Kiss et Hadrien Bect.

Proche-Orient : "Ce n’est pas l’Iran qui menace la paix dans la région, c’est Israël"

Pour Eric Coquerel, "Israël est en train de mettre le feu à la région" et "se permet de frapper sur des pays souverains", comme le Liban et la Syrie. "Aujourd’hui ce n’est pas l’Iran qui menace la paix dans la région, affirme le député LFI de Seine-Saint-Denis, c’est Israël et plus précisément c’est Benyamin Nétanyahou qui est dans une espèce de fuite en avant pour rester au pouvoir."

À propos de la situation dans la bande de Gaza, Eric Coquerel assume d’utiliser le mot "génocide" : "L’intention première de Nétanyahou n’est pas de se venger ou d’en finir avec le Hamas, mais d’en finir avec les entités palestiniennes à Gaza et en Cisjordanie", affirme-t-il.

Logement social : "Un effet d'annonce" qui masque "les vrais problèmes"

L'idée du gouvernement d'évincer de leur logement social les locataires devenus trop aisés "est un effet d'annonce", fustige Éric Coquerel. Vendredi, dans les colonnes des Échos, le ministre délégué au Logement Guillaume Kasbarian a déclaré vouloir favoriser la sortie des logements sociaux des locataires qui "ont largement dépassé les plafonds de revenus". Pour l'élu insoumis, cette mesure masque "les vrais problèmes", à savoir qu'on "ne construit plus assez de logement social dans ce pays".

Éric Coquerel estime qu'en France "il y a moins de 10% d'investissements publics dans le logement depuis 2017". "On n'a jamais construit aussi peu de logements sociaux en France depuis 30 ans", regrette-t-il. Le député de Seine-Saint-Denis appelle donc à "construire plus". "Il faut arrêter de faire des politiques qui désagrègent le logement social", ajoute-t-il.

Comptes publics : pour une "politique de relance de l'activité économique par la transition écologique"

"Il faut très certainement une politique de relance de l'activité économique par la transition écologique", plaide Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, alors que le déficit public de la France a atteint l'an dernier 5,5% du PIB selon l'Insee, au-delà des 4,9% initialement prévus par l'exécutif. Le président de la Commission des finances estime qu'il faut "revenir à un impôt plus juste, plus redistributif". Il regrette d'ailleurs l'absence de mesures concernant "la transition écologique", qu'il juge être "la dette la plus importante".

Éric Coquerel considère que ce dérapage budgétaire n'est pas "un drame". "Ça marque surtout l'échec de la politique" gouvernementale", critique-t-il. Le député Insoumis est convaincu que la dette de la France "est assumable", d'autant qu'on n'est pas, selon lui, "un État en faillite". Pour lui, "la question n'est pas, contrairement à ce que dit le gouvernement, d'augmenter les impôts pour tout le monde, mais d'arrêter de mal les baisser comme on l'a fait pendant cinq ans". Il accuse d'ailleurs le gouvernement d'avoir "baissé principalement les impôts des plus riches, même des ultra-riches".

