Aide à la SNCF, trains de nuit, trafic routier... Le "8h30 franceinfo" de Jean-Baptiste Djebbari

Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État aux transports, était l'invité de franceinfo jeudi 4 juin 2020. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports, était l'invité du "8h30 franceinfo", jeudi 23 juillet. Plan d'aide à la SNCF, trains de nuit, trafic routier... Il répondait aux questions de Nicolas Teillard et Jean-Jérôme Bertolus.

"Nécessité d'aider financièrement la SNCF"

"Nous allons continuer à investir de façon avisée" dans la SNCF, a assuré le ministre délégué aux Transports, alors que l'entreprise affiche une dette de plus de 40 milliards d'euros. Depuis 2018 et la réforme du rail, "nous avons connu des événements, une grève - 1 milliard d'euros [de pertes]- la crise du covid - plusieurs milliards d'euros [de pertes] et d'autres surcoûts qui n'étaient pas prévus", a rappelé le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a propos de la SNCF. "Donc il y a nécessité de répondre et d'aider financièrement la SNCF", a-t-il poursuivi.

À quelle hauteur l'Etat va-t-il investir dans la SNCF ? "Je ne vais pas vous donner de chiffre exact aujourd'hui", a répondu le ministre délégué expliquant que "ça fait partie des discussions avec Bruno Le Maire, avec Jean Castex". Jean-Baptiste Djebbari a toutefois évoqué "plusieurs façons de faire", "soit recapitaliser la SNCF", soit "reprendre une partie de la dette". "Ce pourrait être les deux" a également avancé Jean-Baptiste Djebbari, reconnaissant au passage que "reprendre une partie de la dette ça permettrait de continuer à assainir cette trajectoire financière".

Crise des transports : "septembre" sera "un moment de vérité"

Jean-Baptiste Djebbari a affirmé que "septembre" sera "un moment de vérité" pour "l'ensemble de l'écosystème des transports", alors que les transports aériens, le secteur automobile, la SNCF et la RATP ont été fortement touchés par la crise de coronavirus. Les Français prennent moins les transports en commun, mais aussi la voiture selon le ministre avec "15% de trafic en moins sur le réseau routier pendant les vagues de grands départs", a-t-il indiqué. Pour le rail, la baisse est comparable : "Ils se transportent aussi un peu moins en train. 15% aussi. On avait un million de voyageurs pendant le week-end dernier, on en aura 20 millions au coeur de l'été", a-t-il précisé.

Sauver "9 000 km de petites lignes"

Emmanuel Macron a annoncé le 14 juillet le développement du fret ferroviaire, des petites lignes et des trains de nuit : "Nous avons 9 000 km de lignes qui sont en danger, soit qui sont arrêtées soit, pour certaines, suspendues", a détaillé le ministre délégué aux transports selon qui l'objectif est de sauver ces "9 000 kilomètres de petites lignes" avec "la région, qui pourra reprendre en délégation un certain nombre de petites lignes qui sont d'intérêt local".

Trains de nuit : Paris-Nice et Paris-Tarbes "d'ici 2022"

Le secrétaire d'État a annoncé la création de deux trains de nuit : un Paris-Nice et un Paris-Tarbes. "Nous prévoyons" ces "deux lignes supplémentaires d'ici 2022", a-t-il indiqué. Concernant le fret ferroviaire, Jean-Baptiste Djebbari a annoncé vouloir "doubler" la part du fret ferroviaire en France, "c'est-à-dire atteindre les 18% d'ici à 2030", a-t-il annoncé. "Nous allons rouvrir plusieurs autoroutes ferroviaires d'ici à 2022. Perpignan-Rungis, ça a absolument un sens et je pense que nous devons descendre plus bas vers Barcelone", a-t il poursuivi. Cette ligne pourrait remonter jusqu'à "Anvers" en Belgique, a-t-il proposé.

