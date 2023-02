Tarifs des consultations médicales : l'échec des négociations "n'est pas satisfaisant", regrette Agnès Firmin-Le Bodo

Les deux principaux syndicats de médecins libéraux ont rejeté les propositions des nouveaux tarifs de consultation.

"Cet échec n'est pas satisfaisant", a regretté lundi 27 février sur franceinfo Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé, alors que les deux principaux syndicats de médecins libéraux ont rejeté les propositions des nouveaux tarifs de consultation.

L'Assurance maladie a proposé de revaloriser l'ensemble des consultations médicales de 1,50 euro. Pour obtenir 30 euros, ce que demandent les généralistes, ils devaient accepter des contreparties. "Il est vraisemblable qu'il n'y aura pas d'accord entre l'Assurance maladie est les syndicats", estime la ministre.

"Nous ne demandons pas trop aux médecins. Nous savons déjà que certains travaillent déjà beaucoup." Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé à franceinfo

"On demande simplement de répartir la charge sur un plus grand nombre de médecins" car selon la ministre "87% de la France est un désert médical". Les six syndicats représentatifs des médecins libéraux ont jusqu'à mardi soir pour dire s'ils acceptent ou non la nouvelle grille de tarifs proposée pour cinq ans, "charge aux médecins de revenir autour de la table", a terminé Agnès Firmin-Le Bodo.

