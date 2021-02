Covid-19 : "Dire 'on va repousser le confinement' ressemblerait à une grave erreur" estime le maire de Béziers Robert Ménard

Robert Ménard, maire de Béziers, était l'invité du "8h30 franceinfo" le 9 septembre 2020. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Les chiffres de la situation sanitaire à Béziers ne sont "pas bons" a déploré son maire Robert Ménard mercredi 24 février sur franceinfo. Dans ces conditions "dire 'on va repousser le confinement'", comme son homologue d’extrême droite et maire de Perpignan Louis Aliot, "ressemblerait à une grave erreur", selon le fondateur de l’ONG Reporters sans frontières.

Concernant le durcissement des restrictions sanitaires à Dunkerque, Robert Ménard a même ajouté que si "demain la situation devait encore se dégrader", il n’hésiterait pas à "prendre des mesures de ce type-là".

Il voit même dans cette territorialisation des mesures une tendance favorable au dialogue avec le gouvernement : "On nous a parlé pendant longtemps de ce couple maire-préfet. Jusqu'à présent, c'était plutôt le préfet qui décidait et qui prévenait les maires de ce qu'il avait décidé. Là, il me semble qu'on prend un peu plus en considération le poids et le point de vue des élus locaux. C’est la bonne piste", a-t-il expliqué.