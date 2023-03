Employée modèle chez Lidl durant vingt-sept ans, Catherine Lucas s’est suicidée en septembre 2021. Son frère, Michael Le Bellec, s’exprime pour la première fois dans "Cash Investigation" et interroge Lidl sur ses méthodes de management. Extrait de l'émission spéciale "Dix ans de révélations", à voir le 16 mars à 21h10 sur France 2.

En 2022, Lidl lançait la campagne de communication "Bien plus qu'un job" pour améliorer l'image de sa marque employeur. Centrée sur le bien-être au travail, elle donnait la parole aux proches de certains de ses salariés, qui louaient la fierté de travailler dans l'enseigne et le respect de la vie privée. A en croire cette publicité, les employés de Lidl sont désormais heureux et épanouis...

"Cash Investigation" a décidé de contacter le proche d'une ancienne salariée et s'est rendu en Bretagne pour rencontrer Michael Le Bellec, le frère de Catherine Lucas. Chez Lidl, cette dernière était une employée modèle. En vingt-sept ans, elle était passée de caissière à responsable de magasin. Et pourtant, à 49 ans, le 7 septembre 2021, cette mère de deux enfants s’est suicidée. Elle s'est noyée après avoir ingéré des médicaments et de l'alcool. Michael Le Bellec s’exprime pour la première fois et interroge notamment les méthodes de management de l'enseigne de grande distribution.

"C'est pas assez, cinq ans, pour changer ses méthodes de management"

Filmé lors d'un repas de famille, il raconte : "Catherine, elle était fière de travailler chez Lidl, elle s'est émancipée, elle a grandi chez Lidl. Elle était très reconnaissante"... Mais aujourd'hui, durant les repas de famille, il y a un verre vide : celui de Catherine qui a mis fin à ses jours.

Ce drame en rappelle un autre. En 2017, "Cash Investigation" avait rencontré Nicolas Sansonetti. Son frère Yannick, technicien de maintenance de 33 ans, s’était lui aussi suicidé sur son lieu de travail, un entrepôt Lidl des Bouches-du-Rhône. Une affaire qui résonne pour Michael Le Bellec et le "bouleverse fortement". C’était il y a plus de cinq ans. "Cinq ans après, c’est énorme. C'est pas assez, cinq ans, pour changer ses méthodes de management...", interroge-t-il.

"Cash Investigation" a également contacté Lidl. L'enseigne a refusé le principe de l’interview et a répondu par écrit : "Le décès de Madame Lucas, qui avait vingt-sept ans d’ancienneté chez Lidl, a profondément affecté l’ensemble de l’entreprise."

Extrait de "Dix ans de révélations", une émission spéciale de "Cash Investigation" diffusée le jeudi 16 mars 2023 à 21h10 sur France 2.

