Une journaliste de "Cash Investigation" s’est fait embaucher chez Energies France, une entreprise qui se présente comme le leader mondial du courtage en énergie. Elle y a découvert de drôles de méthodes pour vendre toujours plus de contrats d’électricité. Extrait d'une enquête à voir le 22 février à 21h10 sur France 2.

Face à la flambée des prix de l'énergie, chacun cherche des solutions pour réduire le montant de ses factures. Comment faire pour payer son énergie moins cher ? La diversité des offres de gaz naturel et d'électricité rend le choix d'un fournisseur particulièrement complexe pour les consommateurs, professionnels ou particuliers.

Sur ce marché, un nouveau métier est apparu il y a une dizaine d'années : les courtiers ou consultants en énergie, qui vendent principalement leurs services aux artisans et petites entreprises. Ils agissent en tant qu'intermédiaire avec les fournisseurs d'énergie et sont censés proposer les meilleures offres.

Ces "pions qui rapportent de l'argent"

Comment ces cabinets de courtage fonctionnent-ils ? Quelles sont leurs méthodes ? Pour "Cash Investigation", munie d'une caméra cachée, Margot s'est fait embaucher chez l'un d'entre eux, qui se présente comme le leader mondial du courtage en énergie pour les entreprises : Energies France, une filiale française de la compagnie britannique Northern Gas and Power. Margot va bénéficier de deux semaines de "formation" dans ce cabinet qui se dit "spécialisé dans la négociation des contrats".

Comme entrée en matière, le formateur explique aux nouvelles recrues que la très grande majorité des consommateurs paient un "produit qui leur est vital" sans regarder ni comprendre les factures. Une méconnaissance que le futur courtier devra exploiter pour vendre ses contrats : sur ce marché de l'énergie, "il y a toujours de l'argent à se faire, il y a du business à mort", et "on sait tous très bien que les consommateurs sont des pions qui rapportent de l'argent, des vaches à lait".

Séduire, faire peur ou mentir... la trilogie du bonimenteur

Et pour vendre les contrats qui leur rapportent le plus, certains commerciaux ont des techniques dignes des meilleurs bonimenteurs : il s'agit de séduire le consommateur en jouant "de son charme au téléphone" – "c’est l’argent qui compte, donc si tu dois draguer un peu, drague un peu" –, ou de tabler sur la peur que les prix repartent à la hausse pour déclencher "une urgence dans sa tête" –"attention, si vous ne signez pas, le marché risque d'augmenter" –, voire de mentir... Et là, aucune limite : "C'est comme ça, c'est le commerce... si tu ne mens pas, tu es pauvre" ! Car "tout est bon pour gagner" quand il s'agit de "commercialiser la réalité"...

>> Energies France a refusé toute interview et a envoyé ce courrier à "Cash Investigation" : "Energies France compte aujourd’hui de très nombreux clients parfaitement satisfaits, (...) s’engage (...) à agir de manière éthique et transparente et rejette (...) catégoriquement toute insinuation d’une quelconque exploitation des différentes crises."

Extrait de "Energie, Covid : les profiteurs de crise", une enquête de Claire Tesson pour "Cash Investigation", à voir le 22 février 2024 à 21h10 sur France 2.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".