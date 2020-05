VIDEO. Coronavirus : "Des médecins sont morts parce qu'on ne leur a pas donné de masques valables", dit le plus vieux médecin français âgé de 99 ans

Le docteur Christian Chenay, né en 1921, exerce à Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne, depuis près de trois quarts de siècle. En mars dernier, une semaine avant le confinement, décrété pour lutter contre le coronavirus Covid-19, il a fermé son cabinet, jusqu’à nouvel ordre. Pour la première fois de sa très longue histoire. Une solution radicale prise par ce praticien qui a pourtant connu les pandémies les plus graves. Avant cette crise sanitaire inédite, il suffisait de l’appeler pour passer le voir...

Ce jour-là, le magazine "13h15 le samedi" (replay) l’a consulté par internet pour ne prendre aucun risque pour sa santé. Alors comment ça va docteur ? "Moi, ça va, répond le médecin qui n’a jamais été malade de sa vie. C’est le reste qui ne va pas, c’est l’environnement qui ne va pas très bien, mais moi ça va." Pourquoi a-il fermé son cabinet ? "Oh, je n’ai pas eu le choix. On peut travailler à condition que les gouvernements, les administrations, nous permettent de travailler dans des conditions acceptables. Actuellement, elles ne sont pas acceptables."

"Tous les médecins sont des personnes à risque"

A bientôt 99 ans, le docteur Chenay fait en effet partie des personnes dites à risque… "Tous les médecins sont des personnes à risque. En Italie, il y a soixante médecins qui sont morts inutilement parce qu’on ne leur a pas donné les moyens de se protéger. En France, on en a une trentaine qui sont morts parce qu’on ne leur a pas donné de masques valables, ni de produits pour désinfecter. Ce serait de la folie de travailler dans ces conditions-là", s’insurge le doyen des médecins français, invité avec son épouse Marie-Suzanne, le 1er mai 2020 à l’Elysée, par Emmanuel Macron qui tenait à le féliciter pour sa longue carrière.

Une vie dédiée à ses patients au cours de laquelle il en a vu d’autres : "En 1943, j’ai été réquisitionné par les Allemands quand j’étais étudiant en médecine. Il y a eu une épidémie de typhus mélangée à la typhoïde. On nous a donné des uniformes, des masques à gaz modifiés, des bottes et des surblouses. Tous les soirs, en partant, on se déshabillait. Tout ce qu’on avait sur le dos était passé à l’étuve. On était tout nus devant elle mais personne n’a attrapé la typhoïde ni le typhus. Cela a duré plusieurs mois et il n’y a pas eu un malade." A-t-il eu peur pour la première fois de sa vie ? "Peur ? Non, mais y aller exprès, c’est vraiment du suicide. Là, bon, je ne suis pas partisan du suicide, c’est tout."



