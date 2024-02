Santé : pourquoi l'algorithme de TikTok inquiète

TikTok est-il dangereux pour notre santé mentale ? Le réseau social chinois est visé par une enquête de la Commission européenne, qui estime qu'elle plongerait les utilisateurs dans une addiction à des contenus nocifs.

Plus de 21 millions de Français utilisent TikTok chaque mois. Ce réseau social est largement plébiscité chez les plus jeunes, qui y passent en moyenne moins de deux heures par jour. Un environnement digital qui deviendrait addictif et toxique. "L'entreprise va pister tout ce que font les utilisateurs en ligne pour tenter de deviner leurs centres d'intérêt, leur état émotionnel et leur bien-être afin de diffuser des contenus ultra-personnalisés", analyse Katia Roux, chargée de plaidoyer "Libertés" pour Amnesty International France, spécialisée en technologie et droits humains.



L'effet "terrier du lapin"

Cela s'explique par l'effet "terrier du lapin", qui consiste à mettre en avant une spirale de contenus négatifs qui tire l'utilisateur vers le bas. La Commission européenne a lancé une procédure à ce sujet. Elle doit s'assurer que TikTok prend les mesures nécessaires pour protéger le bien-être physique et émotionnel des jeunes Européens.