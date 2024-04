Allemagne : le cannabis récréatif désormais autorisé Durée de la vidéo : 2 min Allemagne : l'usage du cannabis récréatif désormais autorisé L'Allemagne est devenu le plus grand pays européen à légaliser le cannabis récréatif, lundi 1er avril. Les plus de 18 ans peuvent désormais consommer et cultiver le cannabis, sous certaines conditions. (Franceinfo) Article rédigé par franceinfo - T. de Barbeyrac, C. Moreau, T. Enkel, B. Reymann, R. Kominis, M. Werth France Télévisions 23h info franceinfo

Des volutes de fumée en plein centre de Berlin (Allemagne). Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, quelques centaines de consommateurs de cannabis ont pris rendez-vous pour fumer en toute liberté. Malgré la présence de policiers, l'usage du cannabis récréatif est désormais légalisé. Cette décision ravit les consommateurs de cannabis. "On ne se sentira plus sous pression, on ne devra plus se cacher", se réjouit un consommateur.

Les Allemands redoutent cette légalisation À partir du lundi 1er avril, les Allemands ont le droit de posséder 25 grammes de cannabis sur eux et 50 grammes à leur domicile. Chez eux, ils peuvent même en cultiver jusqu’à trois plants. Dans quelques semaines, des associations vont ouvrir, elles produiront et vendront du cannabis. Néanmoins, certains redoutent les effets de cette légalisation. La consommation de cannabis récréatif ne s'applique pas aux touristes. Il faut justifier d’une adresse fixe en Allemagne pour pouvoir acheter du cannabis.

