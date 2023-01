États-Unis : la Californie subit des inondations meurtrières

La Californie, inondée, a été évacuée. Une nouvelle tempête est attendue mercredi 11 janvier alors que les pluies torrentielles de ces derniers jours ont déjà provoqué la mort de 17 personnes.

Dans le sud de la Californie (États-Unis), les dégâts sont considérables. Un immense gouffre de plus de quatre mètres de profondeur a englouti deux véhicules dans un quartier de Los Angeles. Les deux occupantes s’en sont sorties avec des blessures légères et ont été transportées à l’hôpital. Dans un autre quartier de la ville, devant l’intensité de la tempête, deux jeunes femmes ont dû abandonner leur caravane pour ne pas se retrouver prises au piège. "Je me suis embourbé dans environ un mètre d’eau en essayant de sortir du parc", relate une des deux femmes.



Une nouvelle tempête arrive

À Montecito, en Californie (Etats-Unis), l’ordre d’évacuation a pris fin mardi 10 janvier dans l’après-midi. Les habitants profitent donc d’un court répit avant la nouvelle tempête qui doit déferler le 11 janvier. Les sols sont complètements saturés d’eau, mais cela ne suffira pas à reconstituer les réserves d’eau de la région, durement frappée par la sécheresse depuis deux décennies.