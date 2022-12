Santé : les services d’urgence surchargés

Avec les différentes épidémies qui circulent dans la population française, les services d’urgence en première lignes avaient du mal à répondre à la demande des patients, vendredi 16 décembre.

Les urgences sont une fois de plus remplies, vendredi 16 décembre. Certains patients doivent même attendre plus de six heures avant de pouvoir être pris en charge. "On a trouvé ça long, mais encore une fois, ils ont l’air vraiment débordé, surchargés", témoigne une femme. Tout a pourtant été mis en œuvre afin d’accompagner et d'orienter les patients. "Ce qu’il faut bien comprend, c’est qu’aux urgences, on n'est pas pris par ordre d’arrivée, mais par ordre de gravité", explique la docteure Hélène Goulet.



Un manque de soignants

Des box sont dédiés aux personnes qui ont simplement besoin d’une consultation. Selon un urgentiste, cela représente un tiers des patients. Certains viennent spontanément et d’autres n’ont pas le choix, car certains médecins traitants refusent de prendre de nouveaux patients. L’un des principaux problèmes est de trouver de la place pour les malades dans les services d’urgences puisque les hôpitaux de Paris ont dû fermer 18 % des lits à cause du manque de soignants. Bien que les services soient saturés, d’autres lits devraient encore fermer, car certains soignants partent se reposer pendant les fêtes.