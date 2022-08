Gaza : l'émotion et la colère des Palestiniens après les bombardements israéliens

L'émotion et la colère de milliers d'habitants de Gaza. Ils ont participé, dimanche 7 août, aux obsèques de Khaled Mansour et cinq de ses proches, tués la veille dans des bombardements de l'armée israélienne. Sa maison a été pulvérisée par une frappe qui visait les chefs militaires du Jihad islamique. Les bombardements israéliens, intenses depuis 48 heures, ont fait au moins 31 victimes palestiniennes, dont beaucoup de civils, selon les autorités locales.

Réplique du Jihad islamique sur Jérusalem

Les frappes se sont poursuivies dans la nuit, et auraient touché un immeuble résidentiel. "Nous étions assis dans la rue, et soudain on a vu une explosion. On a couru, on a emmené les enfants dans les voitures, parce qu'il n'y avait pas d'ambulance", témoigne un homme. Six enfants sont morts dans les affrontements, victimes des bombardements de l'Etat hébreux selon les Palestiniens, ce que conteste l'armée israélienne. En deux jours, 600 roquettes ont été tirées vers Israël, presque toutes interceptées par le système de défense aérien. Même les environs de Jérusalem ont été visés.