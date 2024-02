États-Unis : comment expliquer l’importante baisse de la criminalité ?

La criminalité est à son plus bas niveau aux États-Unis depuis 50 ans. Une baisse spectaculaire qui s’explique notamment par le déploiement d’une police de proximité. Reportage à Detroit, dans le Michigan.

Cambriolages, vols avec violence, meurtres… Le taux de criminalité aux États-Unis est presque à son plus bas depuis 50 ans : 13% d’homicides en moins en 2023, et - 6,3% de cambriolages. Les plus grandes villes sont les premières à bénéficier de la réduction du crime, comme à Detroit (Michigan). La ville, réputée dangereuse, a enregistré son plus bas niveau d’homicides depuis 1966. Comme tous les après-midi, patrouilles dans les quartiers différents de la ville. Pour faire baisser le taux d’infractions, la mairie a ajouté 200 policiers supplémentaires dans les rues, et renforcé son système d’alarme verte, qui indique que les caméras des magasins sont reliées à la place.

Des référents dans les quartiers sensibles

Le propriétaire de la station-service assure que le système a fait baisser le nombre d’incidents. "Je me sens plus en sécurité", dit-il. Pour renouer le dialogue, la ville s’appuie également sur des référents dans les quartiers sensibles. Ce jour, deux d’entre eux se rendent dans le quartier de Seven Mile, pour rencontrer la mère d’un adolescent de 17 ans arrêté plusieurs fois par la police. L’objectif est de créer du lien avec les parents. "Nos enfants sont perdus ici, ils n’ont pas de structure (…). Avoir une personne qui peut s’adapter à eux, leur parler et qui est plus âgée, c’est une bonne chose", confie la maman de l’adolescent.