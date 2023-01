Environnement : une forêt du Ghana reprend vie

Au Ghana, ceux qui ont exploité et détruit les forêts pendant des années, replantent des arbres et apprennent à préserver la nature. Le résultat est là, la verdure bien entretenue reprend ses droits.

La forêt ghanéenne n'est pas encore très dense, mais reprend vie peu à peu. Dans le nord-est du pays, les habitants sont devenus les gardiens des arbres. Avec l’aide d’une ONG, ils se sont unis pour en planter 1,5 million en quatre ans. Les villageois apprennent de nouvelles techniques pour entretenir leur forêt. Robert Atawura, coordinateur de projet de l’ONG Tree Aid, leur apprend la régénération assistée. "Quand les arbustes sont regroupés tous ensemble, ils se font concurrence pour leurs nutriments et cela empêche leur développement. Il faut donc tailler", explique-t-il.

Des revenus en plus pour les habitants

Grâce à la reforestation, Makeda engrange des revenus supplémentaires avec la vente des fruits, des mangues en particulier. "Avant, on coupait tout l’arbre pour en faire du bois de chauffe. On ne voyait aucun intérêt à le garder entier. Maintenant, je n’utilise que les petites branches pour le feu et je laisse l'arbre grandir pour recueillir ses fruits", indique-t-elle. Grâce aux arbres, la rivière autrefois asséchée est revenue, ainsi que tout l’écosystème qui l’entoure. Le pays pourrait avoir en partie reconstitué son couvert végétal vers 2030.