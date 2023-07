Angers : fin de cavale pour le fugitif condamné à 12 ans de prison

C. Vérove, C. Cuello, E. Assalit, E. Martin, V. Bouffartigue, J. Wild, @RevelateursFTV, A. Sarlat, France 3 Centre-Val de Loire, A. Boulet

L'homme soupçonné d’avoir tué deux personnes dans la région d’Angers a été arrêté ce mardi 4 juillet à la mi-journée, au terme d’une véritable chasse à l’homme. Le détenu de 42 ans avait profité d’une permission de sortie pour prendre la fuite.

Ce sont des policiers de la BAC qui ont mis fin à deux semaines de cavale. Jusqu’au dernier moment, l’homme se débat, tente de fuir une nouvelle fois. L’arrestation s’est déroulée ce mardi, peu après 13 heures, dans une école en travaux située au nord d’Angers (Maine-et-Loire), grâce à l’appel d’un ouvrier qui avait constaté un vol de nourriture dans sa cabane de chantier. La police arrive immédiatement.

Le fugitif a sauté du troisième étage

Il tente de prendre la fuite en sautant du troisième étage. Blessé, il est interpellé par des policiers restés en bas. Sa dangerosité était connue. L’homme a été condamné à 12 ans de prison pour tentative de meurtre sur conjoint. Il est suspecté de deux assassinats et une tentative depuis son évasion. La traque pour le retrouver a mobilisé des moyens sans cesse plus importants. Des patrouilles nombreuses de gendarmes, des drones, un hélicoptère à infrarouge et surtout un chien Saint-Hubert à l’odorat sur développé. Plus de 700 maisons ont été inspectées, une centaine de témoignages vérifiés, dans cette traque de grande ampleur.