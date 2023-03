Environnement : des baguettes sans emballages pour le bien de la planète

Pour faire des économies et prendre soin de la planète, un couple de boulangers à Pontarion, dans la Creuse, propose à ses clients de supprimer le papier d'emballage autour de la baguette et de récompenser les plus vertueux avec du pain gratuit.

Lorsqu’elle va chercher sa baguette chaque matin, Claudette Peyrot n’oublie jamais son sac à pain. Chez son boulanger de Pontarion (Creuse), la baguette est vendue sans emballage. Ce jour-là, la retraitée ne paye pas son pain. La 10e baguette achetée sans papier est offerte. “Pour moi, c’est normal d’avoir un sac et cela fait une baguette gratuite en plus”, lance Claudette. Cela fait presque deux ans que le couple de boulangers a décidé de réduire ses emballages. L’idée est simple, moins de papier, c’est moins de gaspillage. 80 % des clients ont adopté l’idée “On trouvait cette consommation un peu inutile”, déclare Rémi Fleurat, co-gérant de la boulangerie Délices du Thaurion. Du papier, il y en a toujours dans la boutique pour ceux qui le souhaitent. Mais les commerçants proposent également des sacs à pain à trois euros pour encourager les bonnes pratiques. Cela fonctionne, près de 80 % des clients se sont laissés convaincre. “C’est pratique, comme je suis en camion, je mets le sac derrière et je n’ai pas de saleté. En plus, c’est bon pour la planète”, témoigne un client. Au final, c’est 10 fois moins de papier commandé et 800 euros d’économies.