Vidéo Présidence de l'AMF : François Baroin dénonce "les règlements de compte dérisoires"

Renaud Muselier, le président LR de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, a adressé lundi une lettre à tous les maires de sa région pour les "appeler à voter pour Philippe Laurent", élu UDI, contre David Lisnard, pourtant du même parti et de la même région que lui.

Alors que débute le 103e congrès de l'Association des maires de France (AMF) afin d'élire son nouveau président, son actuel patron François Baroin a dénoncé "des règlements de compte personnels qui sont assez dérisoires", mardi 16 novembre sur France Bleu. Invité de l'émission Ma France de Wendy Bouchard, il a réagi aux propos du Républicain Renaud Muselier, mardi sur franceinfo, appelant à voter pour l'UDI Philippe Laurent, maire de Sceaux, contre le LR David Lisnard, maire de Cannes. Le président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avait dès lundi adressé une lettre à tous les maires de sa région pour réaffirmer son opposition à David Lisnard.

"Les rivalités de personnes, les débats ou les règlements de compte, les mettre dans un débat national, je ne trouve pas que ce soit très bien", a estimé François Baroin, alors que Renaud Muselier a reproché à David Lisnard de ne pas l'avoir soutenu lors des régionales "ni au premier tour, ni au deuxième tour". "On est à quelques encablures de la présidentielle, donc les esprits et peut-être la testostérone commencent à s'échauffer un peu, ça c'est possible", a indiqué François Baroin.

"L'AMF c'est une institution, c'est une vieille dame, qu'il faut protéger et respecter", a poursuivi son président sortant. Elle se doit d'être indépendante de tout pouvoir", a-t-il rappelé.

"L'Association des maires de France (AMF) se doit d'être transpartisane, on laisse aux vestiaires ses engagements militants." François Baroin à France Bleu

"Vous croyez que c'était facile pour Jacques Pélissard, mon prédécesseur, de s'opposer à Nicolas Sarkozy, alors qu'il était LR, au moment de la réforme de la taxe professionnelle ? Vous croyez que c'était facile pour les socialistes de s'opposer à François Hollande sur les dotations ? Ils l'ont fait, avec beaucoup de courage, tout simplement parce qu'on n'a rien contre un pouvoir mais on a tout pour la défense des communes, c'est ça l'enjeu", a-t-il souligné.

"Ce sont les maires qui vont choisir", a ajouté le LR François Baroin, dans une volonté de "prendre de la hauteur". "On donne seulement une indication car cela aurait été irresponsable de dire : 'J'ai fait sept ans, c'était super, maintenant je m'en lave les mains, débrouillez-vous'. Il faut respecter l'ADN de l'institution et cet ADN c'est le rassemblement politique, c'est l'indépendance absolue à l'égard de tout pouvoir" a-t-il insisté. "C'est ça qui permettra à un État d'avoir un partenaire fort et c'est ce qui permettra à une institution comme la nôtre de pouvoir vivre."