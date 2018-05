DIRECT. Grève à la SNCF : "Je recevrai les organisations syndicales le 25 mai", annonce le Premier ministre dans le "19/20" de France 3

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PHILIPPE

: "Cela fait un an, jour pour jour, que le gouvernement que je dirige a été nommé. Au bout d'un an, il est très sain d'aller au contact, d'aller expliquer ce que nous allons faire. C'est ce que vont faire tous les ministres dans un département différent. Je fais [une] évaluation avec chaque ministre et c'est très sain. Nicolas Hulot a parfaitement sa place, il a une parole très forte. Je le soutiens depuis le début et je le soutiendrai toujours."

: "Cette mesure sera compensée par une diminution puis par une disparition de la taxe d'habitation." Edouard Philippe, Premier ministre, défend la hausse de la CSG. Il estime que celle-ci sera annulée par la fin programmée de la taxe d'habitation, d'ici trois ans.

: "Il y a une urgence. Et il y aussi un défi très haut à relever. (...) On vit plus longtemps et plutôt mieux, mais il y a un moment où la dépendance arrive, où on ne peut plus vivre seuls en autonomie. Entre 2007 et 2017, le financement par l'Etat des soins dans les Ehpad a été multiplié par deux (de 5 à 10 milliards d'euros). Collectivement, nous consacrons des efforts considérables. (...) Nous devons réfléchir à la façon dont laquelle nous allons nous organiser face à ce défi. Nous allons nous y consacrer en 2019 au moment où nous allons réfléchir sur l'avenir du système des retraites."



Le Premier ministre Edouard Philippe évoque désormais le dossier du vieillissement de la population. La ministre chargée de la Santé et des Solidarités devrait faire des "annonces" dans les prochaines semaines.





: "Je recevrai les organisations syndicales le 25 mai avec la ministre des Transports. (...) J'écoute ce que disent les cheminots, les organisations syndicales mais je ne peux pas écouter que ce que disent les cheminots. Je dois écouter aussi les Français, et beaucoup disent : 'Tenez bon'. Les représentants du peuple ont adopté le projet de loi que nous proposons à une majorité écrasante."



Edouard Philippe, Premier ministre, répond aux question de Carole Gaessler, sur France 3. Il évoque d'abord le dossier de la SNCF.

: Le Premier ministre Edouard Philippe est l'invité du "19/20" de France 3, un an après son arrivée à la tête du gouvernement. Il doit "s'adresser aux territoires" et évoquer "les réformes qui suscitent des interrogations", selon Matignon. Vous pouvez suivre son entretien en direct à cette adresse.