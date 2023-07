Remaniement : Emmanuel Macron appelle les parlementaires de la majorité à traverser la période avec avec "calme" et "esprit collectif"

Le chef de l'Etat s'est rendu, mercredi soir, chez le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, qui a reçu les députés et sénateurs de la majorité pour le traditionnel apéritif de fin de session.

Alors que le remaniement se fait attendre, et que les derniers arbitrages ont lieu entre l'Elysée et Matignon, mercredi 19 juillet, Emmanuel Macron a rencontré les parlementaires de la majorité. Ils étaient chez le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, pour le traditionnel apéritif de fin de session.

Le président de la République a repris, en partie, l'esprit des mots utilisés la veille face aux membres du gouvernement. Un participant a rapporté à France Télévisions que le chef de l'Etat avait évoqué un "contexte un peu particulier". "Ce ne sont jamais des moments qui sont très agréables mais il faut toujours les traverser avec le maximum de calme d'esprit, du collectif, et de respect les uns pour les autres", a déclaré Emmanuel Macron, selon cette source.

Pendant une prise de parole d'environ vingt minutes, le président de la République a fait le bilan de l'année particulièrement chargée avec, entre autres, la réforme des retraites. "Il ne faut pas nous diviser, (...) on aura réussi à voter près de 49 textes à la fin de la semaine, il ne faut pas céder aux oiseaux de mauvais augure."

Sur l'écologie, "inventer un logiciel d'économie et de progrès"

Le chef de l'Etat a insisté sur les questions environnementales. "Sur l'écologie, on doit réconcilier et inventer un logiciel d'économie et de progrès", a avancé le président. Estimant que la question écologique allait devenir une question de "recomposition politique", Emmanuel Macron a appelé à sortir de "l'anxiété" et d'un "certain climatoscepticisme" pour d'autres.

La question de l'immigration a également été abordée par le président. Pour lui, l'exécutif et la majorité ne peuvent "pas laisser ce sujet aux oppositions", au risque de les laisser les extrêmes se "nourrir". Le président a renvoyé dos à dos "ceux qui nient l'existence même du problème" et ceux souhaitent "l'instrumentaliser" s'il était mis de côté.