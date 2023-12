Quels événements vous ont le plus marqué en 2023 ? Franceinfo refait l'année sur Twitch

Alors que l’année touche à sa fin, franceinfo organise ce mercredi 20 décembre de 14h à 17h un live sur sa chaîne Twitch pour revenir sur les événements qui ont marqué l’actualité nationale mais aussi internationale en 2023.

Dans ce live présenté par Antonin Bodiguel, nous recevrons plusieurs journalistes de la rédaction de France Télévisions, à commencer par Myriam Bounafaa et Patricia Loison pour évoquer les principales questions que se sont posées les Français au long de l’année. Sébastien Thomas et Lucie Chaumette parleront climat et reviendront sur l’année considérée comme la plus chaude jamais enregistrée. Étienne Leenhardt et Stéphanie Perez reviendront sur l’actualité internationale et notamment la guerre en Ukraine et le conflit entre Israël et le Hamas. Nathalie Saint-Cricq et Daïc Audouit répondront à vos questions sur l'actualité politique, Laure Weise reviendra sur les succès et ratés du cinéma en 2023, et enfin Arthur Nys fera un bilan de l'année sportive avant les JO 2024.

Vous pouvez dès à présent nous dire dans le formulaire ci-dessous quel événement vous a le plus marqué ou touché en 2023 et poser vos questions à nos journalistes : ils y répondront mercredi pendant le live, entre 14h et 17h.