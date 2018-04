DIRECT. Notre-Dame-des-Landes : l'opération d'évacuation des zadistes peut durer "jusqu'à la fin de la semaine", selon Gérard Collomb

Ce qu'il faut savoir

Treize squats ont été démantelés et "environ une vingtaine" restent à évacuer lors des opérations d'expulsions sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), a indiqué Gérard Collomb mardi 10 avril. L'évacuation a repris pour un second jour, vers 6 heures du matin, donnant lieu à de nouveaux heurts entre forces de l'ordre et zadistes. L'opération pourrait se poursuivre "jusqu'à la fin de la semaine", selon le ministre de l'Intérieur.

Une opération de grande ampleur. Quelque 2 500 gendarmes ont été mobilisés dès lundi pour évacuer les occupants illégaux de la ZAD. "Plus ça va aller, plus ça va être compliqué", a jugé la préfète des Pays-de-la-Loire Nicole Klein à la fin de la première journée de l'intervention. Elle a expliqué que l'objectif de démanteler une "quarantaine de squats" sur 97 était "presque atteint".

La nuit a été "calme". Selon un porte-parole du ministère de l'Intérieur, les gendarmes ont dégagé six barricades en feu entre 22 heures et minuit sur la D281 mais "le reste de la nuit a été calme". "Aucun blessé" n'a été enregistré et "aucune interpellation" n'a été effectuée.

De nouveaux affrontements mardi matin. Les gendarmes ont lancé plusieurs grenades assourdissantes et effectué des tirs de gaz lacrymogènes. Les zadistes ont riposté par des jets de projectiles, des cocktail molotov et des tirs de fusées.