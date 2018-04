DIRECT. Notre-Dame-des-Landes : des heurts en marge d'un rassemblement de soutien aux zadistes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #NDDL

: C'est l'heure du repas, ou de la sieste, dans la ZAD.

: Le rassemblement de soutien aux zadistes est compromis en raison d'affrontements qui ont eu lieu en fin de matinée.



: Les forces de l'ordre sont présentes en nombre dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes alors que des soutiens des zadistes se rassemblent.

: Des responsables écolos sont également sur place.

: Loïc Prud'homme, député de La France insoumise, se trouve à Notre-Dame-des-Landes et interpelle le ministre de l'Intérieur.

: Des affrontements ont déjà éclaté sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en fin de matinée. Non loin du lieu de rassemblement, au croisement du chemin de Suez et de la D81, les gendarmes ont repoussé peu après 11 heures des manifestants "hostiles, voire très hostiles, qui harcèlent les forces de l'ordre" et tentent de passer vers l'ouest en direction des squats détruits en début de semaine, selon la gendarmerie.

: Des milliers de soutiens aux zadistes sont attendus à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), à midi, rapporte Ouest-France.

: Une journaliste de LCI rapporte que, dans la ZAD, les gendarmes viennent de trouver des explosifs dans une haie et que les destructions se poursuivent.

: Pour Ouest-France, l'expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est un "fiasco". "Improvisation, méprise, volonté délibérée de montrer les muscles face à ces paysans-zadistes refusant de déposer un projet à leur nom ? Dans tous les cas, une erreur stratégique", analyse le quotidien régional.