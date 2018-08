VIDEO. Nicolas Hulot démissionne : retrouvez l'intégralité de l'entretien

Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a annoncé, mardi 28 août matin, sur France Inter, quitter le gouvernement, invoquant une décision "mûrie depuis de longs mois" : "Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie, annonce ainsi le ministre démissionnaire devant Léa Salamé et Nicolas Demorand. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là, et donc je prends la décision de quitter le gouvernement."

"Sur un enjeu aussi important [que l'environnement], a expliqué Nicolas Hulot, je me surprends tous les jours à me résigner, tous les jours à m'accommoder des petits pas, alors que la situation universelle au moment où la planète devient une étuve mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle."