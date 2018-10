L'Union européenne sous la menace de l'axe Salvini-Le Pen

Un nouvel axe et un homme fort. Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini fait trembler Bruxelles, d'où s'exprime en direct Pascal Verdeau, le correspondant de France 3. Les forces nationalistes et xénophobes ont le vent en poupe partout. En mai lors des élections européennes, ils pourraient entrer en force au sein du nouveau gouvernement européen et bloquer la machine.

Macron en sauveur

Ensuite, l'Italie, la Hongrie, la Pologne désigneront leurs commissaires européens, ce qui devrait miner de l'intérieur la future Commission européenne. Face à ce rouleau compresseur, Emmanuel Macron se présente comme le héros des partisans de l'UE, un peu sur le mode l'Europe ou le chaos. Une stratégie qui a fonctionné en France contre Marine Le Pen qui est risquée dans l'UE. Pour le patron de la droite modérée, il ne faut pas opposer les partisans et les opposants à l'UE, car cela divise l'Union et l'affaiblit.

