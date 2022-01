Vidéo Présidentielle 2022 : sur l'énergie, Emmanuel Macron "a fait passer la France du 21e siècle au 19e siècle", raille Valérie Pécresse

"Emmanuel Macron a mené en matière énergétique une politique de gribouille", a taclé la candidate de LR à l'Elysée, Valérie Pécresse, lundi 10 janvier dans les "Matins présidentiels" de franceinfo. "Il a fermé [la centrale de] Fessenheim et aujourd'hui, il rouvre des centrales à charbon, c'est-à-dire qu'il a fait passer la France du 21e siècle au 19e siècle en un mandat", a-t-elle encore raillé.

"Ça veut dire qu'on ne produit plus assez d'électricité aujourd'hui, et qu'on est obligés de faire de l'électricité carbonée", a-t-elle insisté. Selon Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle, "c'est une atteinte à l'environnement" et "aux générations futures, parce qu'on est en train de polluer la planète".

Face au "président du zig-zag", Valérie Pécresse promet d'avoir "une stratégie linéaire, claire, directe" en matière d'énergie. "J'avance sur deux pieds, sur le pied des renouvelables et sur le pied du nucléaire", a-t-elle assuré, rappelant qu'en Île-de-France, région dont elle est la présidente depuis 2015, elle a "développé la géothermie, le solaire et les réseaux de chaleur".

S'agissant de l'éolien, "sujet polémique" comme elle l'a reconnu, Valérie Pécresse promet de le développer "avec l'approbation des populations concernées". Elle propose de remettre "dans les plans d'urbanisme locaux des villes, des zones où on peut développer des champs éoliens et des zones où on ne le peut pas". "Les villes décideront, et ce sera en fonction du consensus local", a-t-elle insisté.