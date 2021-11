Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, annonce qu'il quitte Les Républicains

Renaud Muselier claque la porte. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé, mercredi 24 novembre sur LCI, qu'il quittait Les Républicains, en regrettant une "dérive politique" vers l'extrême droite de certains membres du parti, dont Eric Ciotti, avec qui il a eu une passe d'armes mardi. "C'est un moment important, mais je ne m'y retrouve pas" car "toute ma vie je me suis battu contre le Front national" et aujourd'hui "la question est simple : quelle est notre porosité avec l'extrême droite ? La question n'est pas claire du tout", a affirmé Renaud Muselier, qui a accusé Eric Ciotti de "véhiculer les idées de Zemmour à l'intérieur de LR".

La veille, mardi 24 novembre, Renaud Muselier avait apporté son soutien à Xavier Bertrand dans la course à l'investiture en vue de l'élection présidentielle. Répliquant sur Twitter, le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, avait qualifié Renaud Muselier de "petit télégraphiste de Macron". Finalement, Xavier Bertrand avait pris ses distances en écrivant qu'il entendait "faire campagne avec tous les candidats dont [s]on ami Eric Ciotti."