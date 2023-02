Les Républicains : "Je n'ai pas vocation à être un frondeur professionnel", affirme Aurélien Pradié après son éviction du poste de numéro 2

Le député de la 1e circonscription du Lot a pris la parole lors d'un déplacement à Bordeaux, pour assurer sa fidélité au parti Les Républicains.

"Je ne répondrai pas à la division par la division", assure Aurélien Pradié au micro de franceinfo, une semaine après son éviction du poste de numéro 2 des Républicains. Le député de la 1re circonscription du Lot assure qu'il ne quittera pas le parti et qu'il ne formera pas de groupe dissident à l'Assemblée nationale. "Je n'ai pas vocation à être frondeur professionnel, j'ai vocation à dire ce que je crois bon pour reconstruire ma famille politique", affirme-t-il.

Le député du Lot est sorti du silence lors d'un déplacement à Bordeaux, à la rencontre d'étudiants de Science Po."Tout ça me forge pour porter cette droite à laquelle je crois", poursuit le député, qui a vivement critiqué la réforme des retraites pendant les débats à l'Assemblée nationale, malgré l'accord entre son parti et le gouvernement.

>> "J'ai le sentiment qu'il s'est laissé enfermer dans le rôle de l'opposant interne et du provocateur", confie la vice-présidente du parti LR

"Quand, dans une famille politique, on en vient à exclure les uns et les autres parce que les idées qu'ils portent ne sont pas exactement celles que l'on a, on contribue à la division", assure le député du Lot, qui qualifie la division de "poison".

Aurélien Pradié ne cite jamais Eric Ciotti, le président des LR, qui a annoncé l'éviction du député dans un communiqué, sans prévenir le principal intéressé. "Ca a été un moment pénible, la manière dont ça a été fait n'était pas agréable ni respectueuse", confie Aurélien Pradié.