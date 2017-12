DIRECT. Laurent Wauquiez largement élu président des Républicains, malgré une faible participation

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LR

: Wauquiez élu largement , comme s'il y avait eu une once de suspens ...

: Dans le camp Wauquiez, on n'apprécie pas qu'on relativise la participation, tweete une journaliste du Parisien.



: Bernard Accoyer rappelle que le délégué général de LREM a été désigné "par quelques centaines de bras levés", façon de rappeler le poids des Républicains en terme d'adhérents.



: "C'est un succès pour notre famille politique. On nous promettait quelques dizaines de milliers de voix, nous avons eu à quelques voix près, le double. Face à une gauche modernisée, qu'est la République en marche, il faut une droite modernisée."



: Laurent Wauquiez a donc réussi son pari, en l'emportant largement dès le premier tour.

: Le parti ne passe pas la barre des 100 000 votants pour une poignée de voix.

: Laurent Wauquiez est élu président des Républicains, cumulant 74,64% des voix. Florence Portelli a recueilli 16,11% des suffrages, et Maël de Calan obtient 9,25% des voix.



: Anne Levade vient d'arriver à la tribune pour proclamer les résultats.

: Au QG de Laurent Wauquiez, dans le XVe arrondissement de Paris, l'ambiance est festive, tweete un journaliste du Parisien.

: "Non je n'ai pas voté, tout simplement parce que j'ai considéré que cette élection n'avait aucun enjeu, et on va voter quand il y a un enjeu."



Et bim ! Sur BFM-TV, Jean-François Copé reconnaît qu'il a eu la flemme de voter pour l'élection à la tête de son propre parti. "En vérité, il n'y a pas eu de débat de fond", poursuit l'ancien patron du parti quand il s'appelait encore l'UMP. "Et le nombre de militants est très faible..."



: Le vote est terminé chez les Républicains, qui promettent sur Twitter un résultat "dans quelques minutes".

: Alors que le scrutin des Républicains s'achève dans 5 minutes, rappelons l'objectif du favori Laurent Wauquiez : une victoire au premier tour.

: On se dirige doucement, mais sûrement vers la barre des 100 000 votants chez les Républicains. La Haute Autorité vient d'indiquer le chiffre de participation à 17h, qui dépasse les 87 000 votants.

: Le vote des militants LR se fait sous forme électronique, mais il existe aussi quelque 200 bureaux de vote pour ceux qui n'ont pas internet par exemple. Laurent Wauquiez a choisi de voter dans celui du Puy-en-Velay. Mais pour les photos, c'est moins joli qu'un candidat qui met son bulletin dans l'urne.













: @loustic du 29 La Haute Autorité de l'élection n'a communiqué qu'un chiffre à 11 heures : 52 000 adhérents avaient voté. Une façon de dire que les chiffres de participation les plus alarmistes ne seront pas atteints.



Laurent Wauquiez, le favori du scrutin, avait prudemment fixé la barre à 50 000 votants, alors que Florence Portelli, sa rivale filloniste, attendait au moins 100 000 votants. Le parti, lui, fixait une fourchette entre 60 000 et 80 000 votants pour parler d'un scrutin réussi.



: Avez-vous le nombre de votants pour l'élection du président des Républicains ?

: Selon le JDD, Nicolas Sarkozy a insisté auprès de Laurent Wauquiez sur la nécessité de rassembler le plus large possible, ce qu'il n'a pas réussi à faire pendant sa campagne. "Il faut que tu proposes la présidence du conseil national à Valérie Pécresse", a conseillé l'ancien président de la République. Problème, la principale intéressée n'a pas l'air emballée, selon Le Parisien qui a contacté un de ses proches...



: Bonjour @Anonyme ! Ouvert hier à 20 heures, le scrutin se poursuit jusqu'à ce soir 20 heures. Les résultats pourraient être proclamés "avant 21 heures", selon Anne Levade, présidente de la Haute Autorité, l'organisme indépendant en charge de l'organisation des opérations.

: Bonjour. À quelle heure le scrutin se termine ? Quand les résultats seront-ils connus ?

: "Voici la liste des candidat-e-s à la présidence de 'Les Républicains'", ont pu lire plusieurs adhérents LR sur le site du parti, alors que de nombreux élus du mouvement dénoncent l'écriture inclusive. Une initiative qui a offusqué certains adhérents. A lire dans notre article.

: Laurent Wauquiez et Florence Portelli ont voté électroniquement lors de ce premier tour de l'élection du président des Républicains.



: Elire un nouveau président et tourner la page des défaites électorales de 2017 : les militants LR sont appelés aux urnes pour départager Laurent Wauquiez, grandissime favori, Florence Portelli et Maël de Calan. A 11 heures, plus de 50 000 personnes ont déjà voté, rapporte un journaliste de France 2.