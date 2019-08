VIDEO. "Le G7 ne règlera aucun problème", dénonce Eric Coquerel

Biarritz et les communes alentour se préparent pour le sommet du G7 qui se tiendra du 24 au 26 août. Eric Coquerel, député La France insoumise (LFI) de Seine-Saint-Denis, sera présent au contre-sommet organisé à Hendaye et à Irun (Espagne). Il animera une table ronde sur les projets face au capitalisme.

Le contre-sommet, c'est montrer qu'il faut un autre avenir pour l'humanité que ce capitalisme débridé que nous subissons tous Eric Coquerel à franceinfo

"Nous, on est contre le G7, a déclaré le député LFI. Cette espèce d'alliance de pays qui produisent les deux tiers des richesses mondiales, qui se réunissent, pour quoi faire ? Est-ce qu'ils vont régler la question du climat ? Non. Est-ce qu'ils vont régler la question des inégalités ? Non. (...) Pour nous, le G7, c’est simplement la réunion des plus grandes puissances capitalistes."

Un dispositif de sécurité hors-normes a été mis en place à Biarritz, et dans le Pays basque, pour éviter tout débordement. "J’espère que les choses se feront le plus pacifiquement possible, a affirmé Eric Coquerel. J'espère qu'il n'y aura pas de dérapage et pas de blessé grave du côté policiers et du côté manifestants. Je sais que les organisateurs du contre-sommet appellent à une manifestation pacifiste."