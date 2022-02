Info franceinfo Parrainages : l'Association des maires de France ne participera pas à la réunion sur le sujet prévue jeudi à Matignon

"Cela ressemble plus à une manœuvre de communication qu'à une véritable démarche", selon le vice-président de l'AMF.

L'Association des maires de France (AMF) ne participera pas à la réunion sur les parrainages voulue par le Premier ministre, demain à Matignon, a indiqué son vice-président, le socialiste André Laignel, mercredi 23 février à franceinfo. L'Association des régions de France et l'Association des départements de France n'y prendront pas part non plus.

"La démarche du Premier ministre est surprenante", a expliqué à franceinfo André Laignel, le vice-président de l'Association des maires de France, également maire d'Issoudun (Indre). "La majorité aurait pu modifier les règles de parrainages", a-t-il ajouté. "Cela ressemble plus à une manœuvre de communication qu'à une véritable démarche", a estimé ce soutien de la candidate socialiste à la présidentielle, Anne Hidalgo, à qui il a donné son parrainage.

L'inquiétude de Jean Castex pour "la démocratie"

"Plusieurs candidats crédités d'importantes intentions de vote sont manifestement en difficulté pour remplir cette condition et je pense que personne et certainement pas la démocratie ne saurait s'en satisfaire, quels que soient les candidats concernés", a observé Jean Castex, lors des questions au gouvernement, mardi, où il a annoncé la tenue de cette réunion.