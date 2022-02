Covid-19 : pendant la crise sanitaire, "25 millions d'euros sur 30 milliards de dépenses ont été consacrés à du cabinet de conseil privé", assure Olivier Véran

"On a passé un certain nombre de commandes. Pour la crise Covid, c'est 25 millions d'euros sur 30 milliards de dépenses qui sont consacrés à du cabinet de conseil. Je le reconnais et je le revendique. C'est ce que font tous les pays au monde quand vous traversez une crise", a expliqué Olivier Véran, ministre de la Santé, alors qu'un livre enquête estime que le gouvernement a dépensé entre 1,5 milliard et 3 milliards d'euros par an en cabinets de conseil privés. 47 commandes ont été passées par le ministère de la Santé.

Recours à des cabinets privés ➡️ Olivier Véran parle de “25 millions d’euros sur 30 milliards de dépenses” dit Olivier Véran, qui “le reconnaît et le revendique”. “Ce qu’il y a derrière, c’est que le privé, ce serait sale. Moi ce que j’ai recherché, c’est l’efficacité.” pic.twitter.com/ZA8HZa3y0Z — franceinfo (@franceinfo) February 16, 2022

Un cabinet a, par exemple, été mandaté pour recenser le nombre de masques disponibles en avril 2020. Un choix défendu par Olivier Véran : "Vous saviez où ils étaient ? Vous saviez qu'il y avait 40 000 masques à la Cour des comptes parce que les consignes étaient de stocker les masques dans les différents organismes, territoires, collectivités ? Donc, au moment de faire un inventaire, oui, on fait appel à des gens qui sont experts de ces questions-là."

"Ce que j'ai recherché, c'est l'efficacité"

Public ou privé, peu importe : "Ce qu'il y a, c'est que le privé ce serait sale dans notre pays", a poursuivi le ministre de la Santé, pour qui certaines personnes estiment que "quand vous avez des gens qui sont talentueux, des ingénieurs, des logisticiens, des manutentionnaires, parce qu'ils sont sous statut privé, c'est sale". "Ce sont les mêmes personnes qui considèrent, parfois, qu'il y a trop de fonctionnaires et que la dépense publique est excessive. Ce que j'ai recherché, c'est l'efficacité. De nous entourer de tous les talents qui venaient du privé comme du public", a expliqué Olivier Véran.

Recours à des cabinets privés ➡️ "Notre pays était en guerre. Quand vous devez équiper un TGV en 48h pour transporter des malades intubés, vous êtes contents de trouver des gens qui ont la compétence pour le faire. Ils sont dans le secteur, privé”, pour Olivier Véran. pic.twitter.com/Qs2SZemR52 — franceinfo (@franceinfo) February 16, 2022

"J'ai du mal à comprendre le sens politique de ce débat. On a besoin du secteur privé. C'est normal d'être évalué, mais à chaque fois c'est haro sur tout. Dans notre pays, on ne peut pas reconnaître qu'il y a des choses qui ont réussi", a-t-il déploré.

Olivier Véran dément avoir reçu "une circulaire demandant spécifiquement au ministère dans le cadre de la gestion de crise de faire moins appel aux cabinets privés."