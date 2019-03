Grand débat national : la plateforme en ligne a reçu près de deux millions de contributions

Le grand débat national s'est terminé vendredi 15 mars.

Il aura duré deux mois. Le grand débat national s'est terminé vendredi 15 mars. Au total, la plateforme en ligne a reçu "1 818 365 contributions", selon les équipes du grand débat. Selon cette même source, 490 662 d'entre elles sont des réponses aux questions ouvertes. Ces dernières ont porté "majoritairement sur la fiscalité et les dépenses publiques (33,5%) et la transition écologique (26,9%)". "La démocratie et la citoyenneté ainsi que l’organisation de l’Etat et des services publics représentent respectivement 19,9% et 19,7% des réponses aux questionnaires ouverts", ajoute le service presse du grand débat.

Pour la suite, la plateforme restera ouverte quelques jours encore pour recevoir le compte-rendu des dernières réunions. "Toutes ces contributions feront l’objet d’une restitution qui sera entièrement rendue publique", ajoute le service presse.

Les Français doutent des suites données

Selon un sondage publié par franceinfo, huit Français sur dix (79%) veulent que la démarche de grands débats nationaux se poursuive à l'avenir. Beaucoup doutent toutefois de la finalité du processus. Plus des deux tiers des Français (68%) estiment que tout cela ne débouchera pas sur des mesures utiles pour le pays.