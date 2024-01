Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et de l'Éducation : "Une belle association", selon le directeur technique nationale de la Fédération française d'escrime

"La réunion" des ministères des Sports et de l'Éducation "est une belle association" pour le sport en France, réagit vendredi 12 janvier Jean-Yves Robin, le directeur technique national de la Fédération française d'escrime, sur franceinfo. Lors de l'annonce du nouveau gouvernement de Gabriel Attal, jeudi, Amélie Oudéa-Castéra a gardé son poste de ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, et a également récupéré les portefeuilles de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

"C'est la suite logique de l'aspiration" de la France "de faire de cette année une année de grande pratique sportive", se réjouit Jean-Yves Robin. Il regrette que le ministère des Sports ait "souvent été (...) associé à d'autres ministères : de la Santé, de la Cohésion sociale".

"Là, il semblerait, qu'on prenne une autre place, une autre dimension et peut-être un nouvel essor", espère le directeur technique. Il aimerait voir, à travers cette nomination, "une reconnaissance de la place du sport dans l'environnement de la France", afin de ne "pas perdre le ministère des Sports à l'issue des Jeux".