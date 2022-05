Le président par intérim du RN voit dans la nomination de Pap Ndiaye à l'Éducation un "signal extrêmement inquiétant de la part d'Emmanuel Macron qui poursuit la déconstruction de la France, de son histoire et de notre société".

Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, est "un anti-Blanquer, un militant woke", selon Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement national (RN). Il est partisan d'"idéologies antirépublicaines, antifrancaises, racialistes et haineuses", accuse-t-il mardi 24 mai sur franceinfo.

"Quand on a le parcours académique, universitaire et personnel aussi brillant que l'a M. Ndiaye, que l'on est un enfant de la méritocratie républicaine et qu'on fait preuve d'aussi peu de gratitude à l'égard de la France qu'on accuse de racisme structurel, je pense que sa nomination est justement la meilleure réponse aux doutes qu'il avait émis qu'il y avait un racisme structurel dans notre société", critique Jordan Bardella faisant référence à des propos tenus par le nouveau ministre de l'Éducation nationale dans Le Monde du 18 décembre 2017 [article payant]. "Il existe bien un racisme structurel en France, par lequel des institutions comme la police peuvent avoir des pratiques racistes. Il y a du racisme dans l’État, il n’y a pas de racisme d’État", avait déclaré Pap Ndiaye.

"J'en ai assez qu'on culpabilise la France, qu'on explique que la France a toujours mal fait les choses dans son histoire et que le peuple Français est coupable." Jordan Bardella, président par intérim du RN à franceinfo

Selon Jordan Bardella, la France est "peut-être le pays le moins raciste du monde". "Cette idéologie, c'est l'idéologie de la cancel culture, c'est l'idéologie woke, c'est l'idéologie que je combats et je pense que ce sera le grand enjeu de ce quinquennat que de tenir cette idéologie-là à l'écart de l'école qui, d'après Jean Zay, doit être 'un asile inviolable où les querelles des hommes n'entrent pas'", a-t-il poursuivi, citant l'ancien ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts du Front populaire, figure de la gauche.

Pour le député européen RN, la nomination de Pap Ndiaye au poste de ministre de l'Éducation nationale est un "signal extrêmement inquiétant de la part d'Emmanuel Macron qui poursuit la voie sur laquelle il avait commencé son quinquennat, c'est à dire la déconstruction de la France, de son histoire et de notre société".