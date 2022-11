Proposition de loi contre les squats : "Il faut rétablir l'ordre républicain", estime Olivier Véran

Jeudi 17 novembre, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2. Il revient notamment sur une proposition de loi issue d'un député de la majorité prévoyant d'alourdir les peines et de raccourcir les procédures d'expulsion des squatteurs.

Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2, jeudi 17 novembre. Il revient sur une proposition de loi issue d'un député de la majorité qui prévoit d'alourdir les peines et de raccourcir les procédures d'expulsion des squatteurs, avec des peines qui iraient jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Olivier Véran considère que c'est un texte "nécessaire". "Aujourd'hui, si vous êtes un petit propriétaire et que vous louez votre logement à quelqu'un qui décide de ne plus vous payer, ça peut prendre trois ans avant qu'on ne lui demande de quitter les lieux", explique le porte-parole du gouvernement.

"Booster les dividendes salariés"

Olivier Véran pointe également au sujet des squatteurs le fait que, si un propriétaire rentre dans son logement squatté, il risque une peine plus importante devant la justice que celui qui squatte son logement. "Ce n'est pas normal", déclare le porte-parole du gouvernement, qui estime qu'il "faut rétablir l'ordre républicain, le droit, et protéger aussi les propriétaires lorsqu'ils sont dans leur bon droit". La proposition de loi a été adoptée en première lecture par la majorité.

Interrogé également sur les dividendes record versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40 en 2021, Olivier Véran annonce que le gouvernement souhaite "booster les dividendes salariés". "On fera, par la loi, passer une disposition qui contraindra les entreprises qui versent des dividendes aux actionnaires à en verser aux salariés", détaille-t-il. "Ça viendra en cours de quinquennat", ajoute Olivier Véran.