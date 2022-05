Nouveau gouvernement : qui est Rima Abdul-Malak, la nouvelle ministre de la Culture ?

C'est officiel, la Rue-de-Valois accueille une nouvelle hôte : Rima Abdul-Malak a été nommée ministre de la Culture dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Âgée de 43 ans, elle succède à Roselyne Bachelot. Une surprise pour le grand public. Mais peut-être pas pour ceux qui suivent la trajectoire de cette Franco-libanaise ces dernières années.

Un parcours sans faute qui suscite l'intérêt de l'Elysée dès 2019 lorsqu'il a fallu remplacer Claudia Ferrazzi, conseillère culture du Président. Rima Abdul-Malak occupe le poste depuis lors.

Une carrière démarrée dans le milieu associatif. Après un stage auprès d'associations culturelles soutenues par le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) en Israël et dans les territoires palestiniens, Rima Abdul-Malak devient directrice de l'association "Clown sans frontières" qui organise des événements culturels pour les enfants dans les zones de conflits.

De l'associatif à l'institutionnel

En 2007, sa carrière prend un virage plus institutionnel lorsqu'elle accède au poste de responsable du pôle musiques actuelles de Culturesfrance (ex-Institut français). Une expérience qui la propulse un an plus tard à la mairie de Paris où elle débute en tant que conseillère auprès de l'adjoint à la Culture avant d'être promue, quelques années plus tard, conseillère culture de Bertrand Delanoë, Maire de Paris à l'époque. Interrogé par Gala, un élu parisien se souvient d'elle comme d'"une jeune femme extrêmement compétente, qui connaissait les dossiers et qui sortait beaucoup, aussi bien dans les grands théâtres que dans les salles plus confidentielles".

En 2014, Rima Abdul-Malak plie bagage, direction New York où elle intègre le réseau diplomatique en tant qu'attachée culturelle de l'ambassade de France. A son retour en France, la jeune femme pose ses cartons au palais de l'Elysée pour s'y installer en tant que Conseillère culture et communication du président de la République.