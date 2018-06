Le gouvernement lance un plan solaire pour porter le taux d'énergies renouvelables à 32% en 2030

Dès 2019, le gouvernement va augmenter la prime à l'achat d'un chauffage ou d'un chauffe-eau solaire par les Français, selon le plan "Place au soleil, que révèle, jeudi, franceinfo.

Avec son plan "Place au soleil", présenté jeudi 28 juin, le gouvernement veut promouvoir l'énergie photovoltaïque en France pour porter le taux d'énergies renouvelables à 32% en 2030, contre 22% aujourd'hui, révèle franceinfo. Pour y parvenir, différentes mesures très concrètes sont prévues afin d'encourager la conversion des particuliers, des entreprises ou des agriculteurs.

Dès 2019, le gouvernement va augmenter la prime à l'achat d'un chauffage ou d'un chauffe-eau solaire par les Français. Près de 30 000 ménages en étaient pourvus fin 2017. L'État va également simplifier les démarches des supermarchés qui s'engagent à installer des panneaux solaires sur leurs parkings et sur leurs toits. La mesure concerne pour l'instant une centaine de magasins par enseigne. Les écoquartiers sont inclus dans le dispositif.

Le cas des exploitations agricoles

Le plan solaire concerne aussi les agriculteurs qui installeront des panneaux solaires à la fois pour leur propre consommation et pour vendre ensuite de l'électricité. L'État prendra en charge 40% du prix du raccordement au réseau. L'énergie solaire ainsi produite peut leur apporter jusqu'à 15 000 euros de revenus en plus par année. Actuellement, Les exploitations agricoles accueillent 13% des installations photovoltaïques et 3% en solaire thermique. Au total, près de 15 000 installations agricoles sont déjà impliquées dans le développement du solaire photovoltaïque.

L'armée s'engage pour le photovoltaïque

L'armée a également décidé de céder des terrains pour différents projets photovoltaïques à l'horizon 2025. Le ministère des Armées s'engage à mobiliser plus de 2 000 hectares à l’horizon 2025.

Enfin, des labels "Ville solaire" et "Département solaire" vont être créés afin de valoriser l’engagement des collectivités locales dans le déploiement de l’énergie solaire. Il s'agit d'engager 100 villes à atteindre, d’ici 2020, des objectifs de développement solaire comprenant notamment un nombre minimum de panneaux solaire par habitant ou la mise en place d'un "cadastre solaire" permettant à tous les citoyens du territoire de connaître le potentiel photovoltaïque de leur logement ou bâtiment.