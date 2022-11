Immigration : Gérald Darmanin demande aux préfets de durcir l'application des OQTF envers "l'ensemble" des étrangers en situation irrégulière

Le ministre de l'Intérieur appelle les préfets à délivrer les OQTF "l'ensemble" des étrangers en situation irrégulière et plus seulement envers "les étrangers délinquants".

Le ministre de l'Intérieur veut durcir le ton. Gérald Darmanin a demandé, jeudi 17 novembre, aux préfets de durcir l'application des obligations de quitter le territoire français (OQTF). Et ce, envers "l'ensemble" des étrangers en situation irrégulière et plus seulement envers "les étrangers délinquants", cibles prioritaires de son projet de loi sur l'immigration, a écrit le ministre dans une instruction consultée par l'AFP.

> > Projet de loi immigration : titre de séjour "métiers en tension", OQTF, asile... Quelles sont les pistes sur la table du gouvernement ?

Pour ce faire, le ministre appelle les préfets à délivrer les OQTF "à l'issue d'une interpellation ou d'un refus de titre de séjour" et d'"exercer une véritable 'police du séjour'". Outre le rappel du droit déjà applicable, Gérald Darmanin demande l'inscription "systématique" des personnes sous OQTF au Fichier des personnes recherchées (FPR) afin de "comptabiliser tous les étrangers sous OQTF quittant le territoire national, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui".

Cette inscription systématique permettrait, selon le locataire de la Place Beauvau, de mieux évaluer le taux d'exécution des OQTF, estimé aujourd'hui à moins de 10% sur un total annuel de 120 000 mesures. Toutefois, le nombre de ces mesures exécutées est en hausse de 22% en 2022, affirme le ministre dans son instruction.

Dans ce document, il demande également que les étrangers sous OQTF soient "systématiquement" assignés à résidence, "à une adresse fiabilisée" et non "de complaisance", lorsqu'ils ne peuvent pas être placés en centre de rétention administrative. Il rappelle aussi sa volonté de rendre "impossible" la vie des personnes sous OQTF en s'assurant que ces dernières voient leurs droits sociaux suspendus.